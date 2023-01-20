Казанский УНИКС обыграл саратовский «Автодор»

Фото: пресс-служба БК УНИКС

УНИКС обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил победную серию до восьми матчей. Игра, проходившая в Саратове, закончилась победой казанцев со счетом 71:83.

Больше всех очков в составе казанской команды набрал Джален Рейнольдс. У него — 17 баллов. На одно очков меньше у Дэрила Мэйкона.

Сейчас команда Велимира Перасовича занимает вторую строчку в турнирной таблице. УНИКС набрал 40 очков. На первом месте — ЦСКА. «Армейцы» опережают казанцев на два балла.

Фото: пресс-служба БК УНИКС

Напомним, что в понедельник баскетболисты УНИКСа обыграли «Самару» со счетом 86:74. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон. Он набрал 20 очков.

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Айрат Назипов