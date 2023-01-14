В Татарстане в 2023 году благоустроят 960 дворов по программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане по Президентской программе «Наш двор» в 2023 году обновят 960 дворов в 36 районах Татарстана. Благоустроенные дворы появятся у более чем 260 тыс. жителей республики.



На реализацию программы выделили такую же сумму, как и в прошлом году — 9 млрд рублей. Средства позволят придерживаться высоких стандартов качества и принципов программы при ее реализации.

В республике продолжат работу по созданию или ремонту проездов и тротуаров, а еще парковок, не мешающих пешеходам. Планируется обновить детские площадки с качелями и горками, спортивные площадки, скамейки и урны, контейнеры для мусора, установить сушки для белья.

Строительный сезон планируют начать в середине апреля, но мы к первым этапам работ по дворам-2023 приступили уже в конце 2022 года. Так, уже проведены встречи с жителями и согласованы предварительные схемы благоустройства, а сейчас ведем закупку нового оборудования для детских игровых и спортивных площадок и формируем графики старта дорожных работ во дворах республики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Перечень дворов сформировали вместе с жителями Татарстана и администрациями районов. Так, по результатам голосования жителей за топ-200 дворов на портале госуслуг РТ были определены 200 дворовых территорий, которые благоустроят в 2023 году. Остальные дворы определили администрации районов согласно критериям включения: дома построены до 2014 года, неудовлетворительное состояние асфальта по результатам инвентаризации БТИ, ранее на территориях не выполнялись программы по благоустройству. Перечень можно посмотреть по ссылке.



Согласование схемы работ программы «Наш двор» на 2023 год завершили в начале декабря.



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Маргарита Головатенко