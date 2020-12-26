Маликов Ильдар Ильгизарович
Общая информация
Родился 3 января 1973 года в Набережных Челнах.
Образование
1995 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1995-1998 гг. — следователь, старший следователь прокуратуры Авиастроительного района г. Казани.
1998-2002 гг. — следователь Татарской транспортной прокуратуры, старшим следователем (Татарской) Волго-Вятской транспортной прокуратуры, старший следователь Татарской транспортной прокуратуры, старший прокурор кассационного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел прокуратуры РТ.
2007-2014 гг. — заместитель прокурора Советского района г. Казани.
С 2014 г. — прокурор Дрожжановского района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Старое Дрожжаное
- Адрес: 422470, ул. С. Нафиева, 20
- Телефон: (84375) 2-28-91
- Email: Drz.Prok@tatar.ru
Дата последнего обновления: 26.12.2020