Список персон

Маликов Ильдар Ильгизарович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 3 января 1973 года в Набережных Челнах.

Образование

1995 г. — окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1995-1998 гг. — следователь, старший следователь прокуратуры Авиастроительного района г. Казани.
1998-2002 гг. — следователь Татарской транспортной прокуратуры, старшим следователем (Татарской) Волго-Вятской транспортной прокуратуры, старший следователь Татарской транспортной прокуратуры, старший прокурор кассационного отдела управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел прокуратуры РТ.
2007-2014 гг. — заместитель прокурора Советского района г. Казани.

С 2014 г. — прокурор Дрожжановского района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Старое Дрожжаное
  • Адрес: 422470, ул. С. Нафиева, 20
  • Телефон: (84375) 2-28-91
  • Email: Drz.Prok@tatar.ru

Дата последнего обновления: 26.12.2020

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