ТАСС: корпорация «Ак Барс» построит два сухогруза совместно с верфями из Туркменистана

Татарстанское АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» планирует совместно с туркменским судоремонтно-судостроительным заводом «Балкан» построить два сухогруза. Об этом сообщил генеральный директор агентства транспорта и связи при Кабинете министров Туркменистана Мамметхан Чакыев на российско-туркменском бизнес-форуме.

— Между нашим судостроительным заводом «Балкан» и корпорацией «Ак Барс» был подписан совместный меморандум о строительстве двух сухогрузов. В настоящее время осуществляются процедуры для составления контракта и начала реализации этого проекта, — цитирует его ТАСС.

В то же время глава МИД Туркмении Рашид Мередов отметил, что страна также готова рассмотреть предложения о размещении заказов на строительство судов для своего торгового флота и на российских верфях.



Фото: wikimedia.org

Сегодня глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что представители судостроительных компаний из Татарстана и Санкт-Петербурга провели переговоры по строительству двух паромов и одного сухогруза для Туркменистана.

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Айрат Назипов