Татарстанские следователи подозревают руководство ООО «Альфа-Трак» в неуплате налогов на 57,7 млн рублей

В отношении руководства челнинского ООО «Альфа-Трак» в Татарстане возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере). Об этом сообщают пресс-службы СК и МВД по Татарстану.

— По версии следствия, в 2018—2021 годах неустановленное лицо из числа руководителей организации, путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 33 контрагентами, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль организаций на сумму более 57,7 млн рублей, — отметил старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

На данный момент проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что в прошлом году по той же статье было возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего руководителя ООО «Кристанваль-Казань». Его подозревали в неуплате налогов на 45 млн рублей.

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Айрат Назипов