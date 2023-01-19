Глава исполкома Елабужского района Татарстана перешел на работу в Агрызский район

Фото: городелабуга.рф

Ленар Нургаянов назначен заместителем главы исполкома Агрызского района Татарстана по экономическим вопросам. До этого он руководил исполкомом Елабужского района республики.

Как объяснили в пресс-службе Агрызского района Татарстана, кадровые перестановки в исполкоме связаны с добровольной отставкой главы муниципалитета Азата Валеева.

скриншот сайта Агрызского района Татарстана

Напомним, Ленар Нургаянов возглавил исполком Елабужского района Татарстана в ноябре 2020 года. До назначения на эту должность он работал на посту замруководителя исполкома муниципалитета.



Полномочия руководителя исполкома Елабужского района Татарстана Ленар Нургаянов сложил досрочно на этой неделе. Депутаты Совета муниципалитета единогласно поддержали его отставку.

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Татьяна Демина