ВТБ запустит полноценный онлайн-банк в Telegram — он заменит удаленное из AppStore приложение

Фото: пресс-служба ВТБ

ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Telegram. Как рассказали в пресс-службе банка, клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в 2 раза.

Отмечается, что запуск банка в Telegram пройдет в несколько этапов. Сначала сервис будет охватывать половину наиболее востребованных у клиентов финансовых услуг: просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. К концу 2023 года клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов, подчеркнули в банке.

— В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей. Реализация нового цифрового сервиса в «Телеграме» — уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая в себе удобство и безопасность, — рассказал член правления ВТБ Святослав Островский.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore.

— Нам необходимо было сохранить максимально высокий уровень информационной безопасности. Архитектура предложенного нами решения не предполагает передачу клиентских данных на серверы «Телеграма». Для защиты клиентских операций реализована уникальная 5-факторная защита, — сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, Вадим Кулик.

Напомним, что ВТБ попал под американские санкции еще в марте. Позднее приложение банка было удалено из AppStore.

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Айрат Назипов