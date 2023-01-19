Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил дату выборов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил мажилис (нижнюю палату) парламента республики и назначил дату внеочередных выборов депутатов, сообщили в его пресс-службе.
Внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Казахстана назначены на 19 марта 2023 года.
Прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Центризбиркому поручено организовать выборы депутатов. Указы подписаны после консультаций со спикерами обеих палат законодательного органа власти и премьер-министром.
В январе прошли выборы в верхнюю палату парламента — сенат. Внеочередные процедуры проводятся в рамках реформы избирательной системы.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента 22 ноября 2022 года. Инаугурация прошла 26 ноября.
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