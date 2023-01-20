Исследование: 58% казанцев одобряют введение начальной военной подготовки

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

58% казанцев одобряют преподавание курса начальной военной подготовки (НВП). Не по душе такая инициатива 22% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, что с большей долей позитива к этой инициативе относятся мужчины в отличие от женщин (67% против 49%). Помимо этого, исследование показало, что уровень одобрения начальной военной подготовки зависит от возраста опрошенного. Так, выяснилось, что в возрастной категории до 34 лет введение НВП одобряют 44% опрошенных. В то время как среди горожан, которым больше 45 лет, данный показатель составляет 72%.

Исследование также показало, что 62% родителей школьников 5—11 классов и студентов ссузов также положительно относятся к НВП.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что мнения граждан по этому вопросу с ноября 2021 года практически не изменились. В тот период депутаты Госдумы предложили ввести курс НВП в 10—11 классах школ, техникумах, училищах и колледжах.

Напомним, в конце сентября 2022 года исполком Казани утвердил план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в Вооруженных силах России в 2022/2023 учебном году. Структурным подразделениям поручили обеспечить получение учащимися образовательных организаций начальных знаний по основам военной службы.

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Антон Гаврилов