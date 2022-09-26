Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях по случаю 31-й годовщины Независимости Туркменистана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Он поучаствовал в мероприятиях по случаю 31-й годовщины Независимости Туркменистана.



В приветственной речи Минниханов поздравил народ Туркменистана со значимой датой и отметил, что страна за три десятилетия достигла огромных успехов в социально-экономическом развитии.

— Выражаю глубокую благодарность за Вашу поддержку и особое внимание к вопросам развития татарстано-туркменистанского сотрудничества, направленного на укрепление отношений между нашими странами, — приводит слова президента Татарстана его пресс-служба.

Рустам Минниханов отметил сотрудничество ряда предприятий республик. На встрече обсуждалась необходимость расширения номенклатуры и увеличения объемов. Резервы есть по направлениям нефтедобычи, транспортировки газа, поставки химической продукции, автомобиле-, авиа-, судостроения и др.

В июле Минниханов отмечал, что татарстано-туркменские отношения активно развиваются. В Туркменистане в течение многих лет успешно работают ведущие татарстанские компании.

В прошлом году объем товарооборота составил $77,5 млн. В 2020 году товарооборот между Туркменистаном и Россией составил $970,1 млн, а между Татарстаном и Туркменистаном — $107 миллионов.

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Маргарита Головатенко