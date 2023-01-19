Казанский «Ритуал» закупает 85 элитных гробов
Казанское МУП «Ритуал» планирует закупить 85 элитных гробов средней ценовой категории. На эти цели предприятие готово выделить почти 4,2 млн рублей из собственных средств, выяснило «Реальное время».
В списке десять гробов «Шестигранник багет» или «Эквивалент» вишневого цвета из сосны с декоративной тесьмой «Виноград». Стоимость одной единицы оценивается в 44,6 тысячи рублей.
Также в списке десять сосновых гробов «Милан» древесного цвета стоимостью почти 46,2 тысячи рублей каждый и десять гробов «Шестигранник» вишневого цвета и длиной 160, 170, 180 ,190 и 200 см. Стоимость каждого из них составляет почти 41,5 тысячи.
«Ритуал» также закупает десять гробов «Шестигранник узор» по 43 тысячи рублей за один экземпляр, пять гробов «Шестигранник корень ясеня» с обивкой шелком белого цвета по 53 тысячи рублей и десять гробов «Европеец» по 43,5 тысячи. Цвет последнего — орех с плавным переходом от темного к светлым тонам.
В списке также пять гробов «Шестигранник корень ясеня» стоимость 45,15 тысячи рублей каждый — на его крышке должен быть крест. В комплект входит подушка с применением синтетического волокна, матрас для удержания влаги.
Также казанский «Ритуал» намерен приобрести пять гробов «Русский Белый багет» по 44,1 тысячи за одну единицу, по десять гробов «Канадец» и «Лион». Стоимость последних составляет 86 тысяч и 43 тысячи соответственно.
В конце 2021 года казанский «Ритуал» закупал 30 гробов для умерших от коронавируса. На эти цели предприятие выделяло 518,4 тысячи рублей из средств, приносящих доход от деятельности предприятия.
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