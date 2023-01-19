Казанский «Ритуал» закупает 85 элитных гробов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Казанское МУП «Ритуал» планирует закупить 85 элитных гробов средней ценовой категории. На эти цели предприятие готово выделить почти 4,2 млн рублей из собственных средств, выяснило «Реальное время».

В списке десять гробов «Шестигранник багет» или «Эквивалент» вишневого цвета из сосны с декоративной тесьмой «Виноград». Стоимость одной единицы оценивается в 44,6 тысячи рублей.

Гроб «Шестигранник багет»

Также в списке десять сосновых гробов «Милан» древесного цвета стоимостью почти 46,2 тысячи рублей каждый и десять гробов «Шестигранник» вишневого цвета и длиной 160, 170, 180 ,190 и 200 см. Стоимость каждого из них составляет почти 41,5 тысячи.

«Ритуал» также закупает десять гробов «Шестигранник узор» по 43 тысячи рублей за один экземпляр, пять гробов «Шестигранник корень ясеня» с обивкой шелком белого цвета по 53 тысячи рублей и десять гробов «Европеец» по 43,5 тысячи. Цвет последнего — орех с плавным переходом от темного к светлым тонам.

Гроб «Шестигранник корень ясеня»

В списке также пять гробов «Шестигранник корень ясеня» стоимость 45,15 тысячи рублей каждый — на его крышке должен быть крест. В комплект входит подушка с применением синтетического волокна, матрас для удержания влаги.

Также казанский «Ритуал» намерен приобрести пять гробов «Русский Белый багет» по 44,1 тысячи за одну единицу, по десять гробов «Канадец» и «Лион». Стоимость последних составляет 86 тысяч и 43 тысячи соответственно.

Гроб «Канадец»

В конце 2021 года казанский «Ритуал» закупал 30 гробов для умерших от коронавируса. На эти цели предприятие выделяло 518,4 тысячи рублей из средств, приносящих доход от деятельности предприятия.



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Татьяна Демина