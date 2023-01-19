В Азнакаево восстановили теплоснабжение в 186 многоквартирных домах

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В Азнакаево 18 января в 23.50 завершили аварийно-восстановительные работы на трубопроводе коллектора котлов центральной котельной и восстановили теплоснабжение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Авария произошла в среду вечером на коллекторе котлов центральной котельной. Без теплоснабжения осталось 186 многоквартирных жилых домов с населением 19 720 человек (в том числе 5 875 детей), 8 СОШ, 16 д/с, 1 ЦРБ, 1 санаторий.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По состоянию на май 2022 года, в Татарстане из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч (что составляет 33%) — ветхие и подлежат замене, сообщал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.



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Маргарита Головатенко