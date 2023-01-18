Из-за аварийного отключения теплоснабжения в Азнакаево без тепла остались почти 20 тысяч жителей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня вечером в Азнакаево произошел порыв на коллекторе котлов центральной котельной, сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС России по Татарстану. Порыв произошел на трубопроводе коллектора диаметром 400 мм (семь котлов).

Без теплоснабжения осталось 186 многоквартирных жилых домов с населением 19 720 человек (в том числе 5 875 детей), 8 СОШ, 16 д/с, 1 ЦРБ, 1 санаторий.

В МЧС также сообщили, что система с пониженной температурой теплоносителя продолжает функционировать при помощи одного насоса. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы. Бригадой проведена вырезка части металлической трубы коллектора, в настоящее время проводятся сварочные работы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В ведомстве добавили, что ориентировочно теплоснабжение восстановят в 24:00 18.01.2023.

Известно, что на момент аварии в Азнакаевской ЦРБ находятся пять человек (в реанимации), больница отапливается электрическими отопительными приборами. В среднеобразовательных школах и дошкольных учреждениях образовательный процесс завершен, детей в учреждениях нет. В санатории «Азнакаевский» людей нет (работает в дневном режиме).

По состоянию на май 2022 года, в Татарстане из 23 400 км сетей водоснабжения и водоотведения около 8 тысяч (что составляет 33%) — ветхие и подлежат замене, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.



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Илина Хакимова