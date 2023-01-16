«Авангард» разгромил «Нефтехимик» со счетом 3:0
Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл омскому «Авангарду» на матче Фонбет чемпионата КХЛ сезона 2022/23. Матч прошел в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
В составе омской команды отметился Арсений Грицюк, реализовавший численное большинство с передачи Сергея Толчинского, тем самым выводя команду вперед. Корбан Найт на 10-й минуте смог удвоить преимущество «Авангарда». И на 56-й минуте Владимир Ткачев забросил третью шайбу в ворота гостей.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Сибирью», а «Авангард» примет «Металлург». Оба матча состоятся в среду, 18 января.
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