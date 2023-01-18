СМИ: мошенники обманули казанскую фигуристку Евгению Тарасову на 780 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Фигуристка, уроженка Казани Евгения Тарасова стала жертвой мошенников. Как пишет «РИА Новости», телефонные аферисты обманули ее на 780 тысяч рублей.

По сведениям издания, лжеследователь позвонил 28-летней фигуристке 13 января и убедил ее в том, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».

— Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ РФ. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей, — сказал источник издания.

Евгения Тарасова родилась в Казани 17 декабря 1994 года. Заниматься фигурным катанием спортсменка начала с четырех лет. Она была одной из самых успешных фигуристок-одиночниц Татарстана.

В 2010 году Евгения Тарасова ушла в парное катание. Вместе с партнером Владимиром Морозовым они выиграли серебряные медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в России обсуждают механизм выплаты компенсации клиентам за похищенные мошенниками деньги. Ведомствам поручено при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ. Доклад должны представить президенту до 1 июля 2023 года.

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Айрат Назипов