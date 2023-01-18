СМИ: мошенники обманули казанскую фигуристку Евгению Тарасову на 780 тысяч рублей
Фигуристка, уроженка Казани Евгения Тарасова стала жертвой мошенников. Как пишет «РИА Новости», телефонные аферисты обманули ее на 780 тысяч рублей.
По сведениям издания, лжеследователь позвонил 28-летней фигуристке 13 января и убедил ее в том, что «некий гражданин оформил несколько кредитов на нее».
— Затем злоумышленник перевел звонок на якобы сотрудника ЦБ РФ. Он в свою очередь заявил Тарасовой, что ей необходимо обналичить все свои деньги, а затем перевести их на другой счет. В результате девушка перевела на неизвестный счет 780 тысяч рублей, — сказал источник издания.
Евгения Тарасова родилась в Казани 17 декабря 1994 года. Заниматься фигурным катанием спортсменка начала с четырех лет. Она была одной из самых успешных фигуристок-одиночниц Татарстана.
В 2010 году Евгения Тарасова ушла в парное катание. Вместе с партнером Владимиром Морозовым они выиграли серебряные медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Напомним, что в России обсуждают механизм выплаты компенсации клиентам за похищенные мошенниками деньги. Ведомствам поручено при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство РФ. Доклад должны представить президенту до 1 июля 2023 года.
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