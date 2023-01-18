Комитет Госдумы одобрил штрафы до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом
Комитет Госдумы одобрил введение штрафов от 30 до 450 тысяч рублей за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства, то есть навоза. Об этом сообщает «РИА Новости».
В феврале 2022 года данный вопрос также прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она призвала Минсельхоз «погрузиться» в проблему накопленного сельхозпредприятиями навоза, из-за которого их штрафуют.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О побочных продуктах животноводства».
Напомним, что в августе 2016 года президент Татарстана Рустам Минниханов во время своего выступления на заседании Совета по предпринимательству встал на сторону фермеров в вопросе о работе с отходами. Он назвал глупостью закон, согласно которому работу с отходами нужно лицензировать: «Это глупости, кто этот закон придумал? Какой это может быть отход? Это же удобрение! Надо тогда ферму называть фабрикой по производству удобрений. Навоз мы используем для повышения плодородия наших почв».
В том же месяце сообщалось, что ни у одного сельхозпроизводителя РТ нет необходимой лицензии на использование навоза, которая потребовалась после принятия закона о сертифицировании деятельности по сбору, обработке, транспортировке и утилизации отходов 1—4 классов опасности.
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