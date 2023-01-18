«Татнефтехим» ищет руководителя коммерческого отдела в Казани

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ООО «Татнефтехим» ищет кандидата на должность руководителя коммерческого отдела в Казани, выяснило «Реальное время». Поиск нового кандидата, как уточняется, ведется «в силу сложившихся обстоятельств в России».

Среди требований к кандидату: реальный опыт в активных продажах B2B сегмента и опыт построения и управления отделом продаж от пяти человек. Работодатель приветствует лидерство, азарт от продаж, умение вести переговоры и грамотно распределять время.

Руководитель будет управлять продажами отдела и контролировать подчиненных; развивать клиентскую базу; предоставлять руководству аналитические отчеты об эффективности работы группы; ведение CRM Bitrix24 в 1С; контролировать работу с дебиторской задолженностью.

Торговая компания ООО «Татнефтехим» (часть холдинговой компании «Татнефтехим») закупает и реализует ГСМ, химию и нефтехимию, предоставляет услуги по хранению и перевалке нефтепродуктов, а еще услуги бункеровки. Производит собственное дизельное топливо Евро-5, владеет нефтебазой в Татарстане.

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Маргарита Головатенко