В Казани средняя зарплата в сфере HoReCa за 2022 год составила 32,5 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани по итогам 2022 года в сфере HoReCa отмечено более 5,5 тысячи вакансий. Об этом стало известно экспертам сервиса «Авито Работа».

Аналитики также выяснили, что лидером по уровню жалованья в сфере HoReCa является Москва (50 тысяч рублей), далее идет Санкт-Петербург с зарплатой в 42 тысячи рублей. Затем идут Казань и Нижний Новгород с жалованьем в 32,5 тысячи рублей. Замыкают топ лидеров Калининград и Екатеринбург — здесь специалистам, работающим в сфере HoReCa, готовы предложить зарплату до 32 000 рублей.

Напомним, накануне сообщалось, что в Казани по итогам 2022 года на 7% выросло число вакансий для соискателей от 14 лет. По России данный показатель увеличился на 59%. Также отмечалось, что в Казани по итогам 2022 года вакансия курьера занимала 9% сегмента всех предложений для соискателей. Немногим меньше — 5% в сегменте вакансий — отведено для работы подростка консультантом, промоутером или специалистом торгового зала.



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Антон Гаврилов