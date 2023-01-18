В RuStore стали доступны платные приложения

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В российском магазине приложений для Android RuStore, запущенном VK при поддержке Минцифры в мае 2022 года, появились платные приложения, сообщили в пресс-службе VK.



Прежде всего среди платных приложений пользователям стали доступны игры. Оплатить покупки можно российскими банковскими картами, с помощью системы быстрых платежей и со счета мобильного телефона.

В личном кабинете разработчика теперь отображается статистика по платежам. Это информация о покупках, их количестве и стоимости. Также появилась функция быстрой публикации приложений, по которой они автоматически отправляются на модерацию и появляются в магазине после ее успешного прохождения. Возможность публиковать приложения вручную также доступна для разработчиков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 марта 2023 года RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны, которые продаются в пределах России. Маркет заменит программу для доступа к социально значимым ресурсам App List.

В конце августа того же года RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android. Теперь разработчики могут монетизировать приложения на этой ОС в маркетплейсе как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок.

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Маргарита Головатенко