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Российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны

10:58, 10.11.2022
Российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны
Фото: скриншот

С 1 марта 2023 года российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны, которые продаются в пределах России. Маркет заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.

— Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, — сообщили в правительстве России.

Скриншот

Напомним, в конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android. Теперь разработчики могут монетизировать приложения на этой ОС в маркетплейсе как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок.

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