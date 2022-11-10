Российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны

Фото: скриншот

С 1 марта 2023 года российский магазин приложений RuStore будет обязательным для предустановки на смартфоны, которые продаются в пределах России. Маркет заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.

— Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений, — сообщили в правительстве России.

Скриншот

Напомним, в конце августа RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android. Теперь разработчики могут монетизировать приложения на этой ОС в маркетплейсе как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».