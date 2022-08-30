Новости технологий

02:00 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений

01:29, 30.08.2022
RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений
Фото: realnoevremya.ru

Российский аналог Google Play — маркетплейс RuStore — ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android, сказано в сообщении компании VK.

Теперь разработчики могут монетизировать приложения на Android в маркетплейсе RuStore как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок. Функциональность реализована с помощью технологий «Сбера».

Для совершения платежей в приложениях нужно привязать банковскую карту в личном кабинете.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений. Он будет предустанавливаться на продающиеся в стране гаджеты в обязательном порядке.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также