RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений
Российский аналог Google Play — маркетплейс RuStore — ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android, сказано в сообщении компании VK.
Теперь разработчики могут монетизировать приложения на Android в маркетплейсе RuStore как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок. Функциональность реализована с помощью технологий «Сбера».
Для совершения платежей в приложениях нужно привязать банковскую карту в личном кабинете.
В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений. Он будет предустанавливаться на продающиеся в стране гаджеты в обязательном порядке.
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