RuStore ввел возможность совершать покупки внутри приложений

Российский аналог Google Play — маркетплейс RuStore — ввел возможность совершать покупки внутри приложений на Android, сказано в сообщении компании VK.



Теперь разработчики могут монетизировать приложения на Android в маркетплейсе RuStore как с помощью подписок, так и с помощью разовых покупок. Функциональность реализована с помощью технологий «Сбера».

Для совершения платежей в приложениях нужно привязать банковскую карту в личном кабинете.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет в Google Play и AppStore возможности оплаты приложений запустили бета-версию отечественного магазина RuStore.

В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о создании российского магазина приложений. Он будет предустанавливаться на продающиеся в стране гаджеты в обязательном порядке.



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Маргарита Головатенко