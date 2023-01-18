В казанских поселках из-за замерзшего снега сузились единственные дороги

Фото: скриншот

В казанских поселках Мирный, Лесная Поляна и Казанская Усадьба из-за намерзших сугробов сузились единственные проезды. Водители рискуют повредить машины, а пешеходы — соскользнуть с обледеневшей обочины и попасть под колеса автомобиля. Об этом сообщает «ГТРК Татарстан».

— Каждый день мы ездим с дочкой в школу по этой дороге. Переживаю и за себя, и за свой автомобиль. И за людей, которые идут мимо, потому что вот здесь проходит у нас тротуар. Но как такового у нас его нет. Потому что водители, в том числе и я, используем его для того, чтобы разъехаться со встречным транспортом, — рассказала жительница Казанской Усадьбы Ирина Хайруллина.

Фото: скриншот

Множество раз местные обращались в разные инстанции. Однако снег так и не убрали, хотя в местной администрации обещают помочь.

— По информации подрядной организации, с декабря 2022 года с улицы Новосельской вывезено 1 560 тонн снега, 13 раз здесь работала снегоуборочная техника. Мы понимаем, что есть и недоработки, на них обратили внимание и по обращению жителей, зауженность дороги ликвидируем, — заявила пресс-секретарь администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Мадина Салимова.

Казань стала городом, в котором по итогам новогодних праздников наблюдались самые высокие сугробы. Высота сугробов в столице Татарстана достигла 56 см. Также в лидерах оказались Уфа (55 см), Нижний Новгород (54 см) и Пермь (50 см).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева