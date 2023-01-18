В Татарстане на развитие здравоохранения выделили 104 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На развитие здравоохранения в Татарстане выделили 104 млрд рублей в 2022 году, из них 10 млрд направили на строительство, реконструкцию, капремонт и оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения, сообщил Рустам Минниханов на заседании коллегии Минздрава республики.



В текущем году в Татарстане ведут строительство двух крупных объектов — перинатального центра при Городской клинической больнице №7 Казани и приемно-диагностического отделения ЦРБ Альметьевского района. На эти цели направят более 1,2 млрд рублей.

По итогам работы выполнены все 59 показателей по реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», подчеркнул Рустам Минниханов.

Он отметил, что главное достижение прошлого года — снижение показателя общей смертности населения на 25,8%. Но уровень 2019 года еще не достигнут.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минниханов заявил, что в Татарстане необходимо усилить профилактическую работу, а еще активизировать популяризацию здорового образа жизни в средствах массовой информации:

— В этой связи считаю недопустимым невыполнение плана по охвату населения профилактическими мероприятиями и диспансеризацией. Особое внимание следует уделить жителям удаленных деревень и сел. Выполнение данной задачи мы ставили себе давно, — напомнил Минниханов.

Почти на 7 лет дольше, чем на Чукотке, и на 5 дольше, чем в Перми, но на 8,5 года меньше, чем в Ингушетия, живут в среднем жители Татарстана, сообщил глава республиканского Минздрава Марат Садыков. Средняя продолжительность жизни населения в 2022 году выросла на 3,3 года и составила 74,6 года.

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Маргарита Головатенко