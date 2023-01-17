Пробки на казанских дорогах достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером во вторник, 17 января, на дорогах Казани образовались пробки. К 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре Казани. «Стоят» улицы Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачная, Габдуллы Тукая, Кави Наджми, Бутлерова, Дзержинского и другие.

Также заторы ожидают водителей в Советском районе города. Проблемы наблюдаются на проспекте Победы, Мамадышском тракте и на улицах Аграрной, Космонавтов, Сахарова, Закиева и Родины.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Кроме того, пробки образовались на улицах Авиастроительного и Московского районов Казани.

Напомним, накануне в это время на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Больше всего не повезло водителям, которые передвигались в Советском районе города. Все из-за многочисленных аварий.

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Айрат Назипов