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В Кремле прокомментировали участие Владимира Путина в международном форуме «Россия — Исламский мир»

20:35, 17.01.2023
В Кремле прокомментировали участие Владимира Путина в международном форуме «Россия — Исламский мир»
Фото: kremlin.ru

Участие президента России Владимира Путина в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» пока не запланировано. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

— Пока в планах нет, — сказал представитель Кремля.

Указ о проведении форума сегодня подписал Владимир Путин. Согласно документу, мероприятие будет проводиться в Казани ежегодно. В этом году форум пройдет в период с 18 по 19 мая. Оргкомитет возглавит вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Антон Гаврилов
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