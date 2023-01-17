Эксперты перечислили новое в законах и выплатах в январе 2023 года

Фото: предоставлено ИП Виноградов

С января начинают действовать новые правила по льготным ипотечным кредитам и начислению детских пособий. Также российских предпринимателей ждет единый налоговый платеж, а полис ОМС можно оформить в электронном виде. Рассказываем о новинках в законах и выплатах.



В январе 2023 начали действовать несколько нововведений в законодательстве, которые касаются большинства граждан России. Речь идет о беременных женщинах, семьях с детьми до 17 лет, предпринимателях, людях, планирующих оформить ипотеку или получить полис обязательного медицинского страхования. Подробнее расскажем об установленных правилах и новых возможностях для каждого жителя страны. Еще больше полезных и интересных новостей — в ежедневной ленте сервиса ВЗО (18+), а также бесплатный курс финансовой грамотности для всех.

Универсальное пособие для детей от 0 до 17 лет и беременных женщин. В одно пособие объединены несколько уже существующих выплат. Рассчитывать на помощь от государства могут семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в срок до 12 недель. Учитываются критерии нуждаемости, доходы и имущество семьи. Получать можно 50%, 75% или 100% установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка или нетрудоспособного гражданина соответственно. Регион можно выбрать по прописке или проживанию.

Пособие выплачивается ежемесячно и требует ежегодного продления. Если в семье несколько детей, одно заявление подается сразу на всех, выплата положена каждому ребенку. Кроме того, изменились правила получения выплаты на детей до 3 лет из материнского капитала. Теперь получать один прожиточный детский минимум можно на любого по счету ребенка, а не только второго. Условие — доходы семьи составляют не более 2 прожиточных минимумов на человека.

Реклама. ИП Виноградов. Токен: Pb3XmBtzsrtiewi2s6SXuVxb7obAwFFP4SnRU3a

Единый налоговый платеж. Является обязательным для всех налогоплательщиков. При этом правила начисления налогов и оформления отчетности не меняется. Нововведение касается только перечисления средств в налоговую. Отчитываться необходимо до 25 числа, а платить до 28 числа ежемесячно. Единый платеж поможет упростить учет и избежать ситуаций с наличием долгов и переплат по разным налогам у одного предприятия.

Электронный полис ОМС. Больше не нужно носить с собой пластиковую карту или полис на бумажном носителе. ОМС можно оформить электронно через портал госуслуг с 9 января. Документ автоматически заполняется при онлайн-записи к врачу или можно показать его на экране смартфона. Сменить страховую компанию можно не чаще 1 раза в год по любой причине. Выпуск цифрового полиса занимает в среднем 1 рабочий день.

Льготные ипотечные программы. В условия ипотеки с господдержкой внесены несколько изменений. Приобрести новостройку в любом регионе страны теперь можно по ставке 8% вместо 7%. Срок действия программы продлен до 1 июля 2024 года. Семейная ипотека под 6% стала доступна всем семьям, в которых есть 2 и более детей младше 18 лет, а не только ребенок-инвалид или дети, рожденные после 1 января 2018 года.