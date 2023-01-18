К концу 2023 года рынок киберспорта в России достигнет $100 млн
Доля России на общем мировом рынке киберспорта невелика. Но она растет и набирает обороты быстрее других стран мира. Консалтинговое агентство PWC считает, что к концу 2023 года рынок киберспорта в России будут составлять порядка $100 млн. В среднем российский рынок будет расти на 20% ежегодно, а аудитория болельщиков и спортсменов в скором времени составит около 20 млн человек.
ФКС также запустила киберспортивный проект «Территория boost», который будет способствовать появлению новых профессиональных спортсменов в дисциплине «Тактический трехмерный бой». Игроки пройдут через серию соревнований и получат возможность посетить тренировочный лагерь с участием профессиональных тренеров и экспертов индустрии. По итогам проекта сильнейшие спортсмены получат контракты с крупнейшими клубами.
«Мы ежегодно проводим соревнования Школьной и Студенческой киберспортивных лиг. В них юные спортсмены могут сделать первые шаги по карьерной лестнице и получить свой первый соревновательный опыт. Довольно часто из этих лиг выходят уже опытные команды и самостоятельные игроки, которые потом хорошо показывают себя на крупных турнирах», — рассказал президент ФКС России.
Государство, по его словам, оказывает всестороннюю поддержку в деле развития киберспорта. Федерация находится в постоянном взаимодействии с Министерством спорта РФ и представителями Госдумы по вопросам выработки эффективных мер поддержки российских киберспортсменов. На уровне профильных думских комитетов и межфракционной депутатской рабочей группы прорабатываются меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам и льготы при получении высшего образования, предоставление отсрочки от армии и создание специализированных киберспортивных рот.
В рамках разрабатываемого сейчас Госдумой комплексного пакета предложений по финансовой поддержке игровой индустрии не исключены также меры материального стимулирования и для представителей российского киберспорта. В частности, в рамках механизмов государственно-частного партнерства вполне возможны налоговые преференции и другие виды льгот.
Прогнозы на 2023 год, по ожиданиям Смита, положительные: «Компьютерный спорт будет не только планомерно разрастаться, но и видоизменяться. В основе киберспорта лежат видеоигры, а игровая индустрия сама по себе крайне переменчива и зависит от двух крайне важных факторов — технологий и трендов, — говорит он. — Стоит также отметить и заслуги российских разработчиков, которые продолжают выпускать достойные киберспортивные проекты — например, Standoff, Standoff 2 и Warface».
Смит уверен, что в ближайшее время подобных игр станет больше и Россия займет отдельное место в мировой разработке под киберспорт.
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