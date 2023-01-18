К концу 2023 года рынок киберспорта в России достигнет $100 млн

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля России на общем мировом рынке киберспорта невелика. Но она растет и набирает обороты быстрее других стран мира. Консалтинговое агентство PWC считает, что к концу 2023 года рынок киберспорта в России будут составлять порядка $100 млн. В среднем российский рынок будет расти на 20% ежегодно, а аудитория болельщиков и спортсменов в скором времени составит около 20 млн человек.

«Нужно понимать, что подготовка киберспортсмена — это сложный и трудоемкий процесс, требующий железной дисциплины и невероятной усидчивости. Но такой подход всегда окупается, — прокомментировал в обзоре «Реальному времени» президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит. — Раньше на киберспортсмена обращали внимание только в том случае, если он показывал серьезные успехи на фоне остальных, изначально был самородком. Профессиональные клубы связывались с такими игроками и предлагали им начать карьеру в организации, где за их воспитанием следил опытный тренер. Но сейчас появились и альтернативы этого пути. Например, в ближайшее время киберспорт станет одним из факультативных занятий в школах, и ребенок сможет заниматься им одновременно с общей физической подготовкой. Также во многим вузах при содействии ФКС России уже действуют специальные секции по компьютерному спорту».



ФКС также запустила киберспортивный проект «Территория boost», который будет способствовать появлению новых профессиональных спортсменов в дисциплине «Тактический трехмерный бой». Игроки пройдут через серию соревнований и получат возможность посетить тренировочный лагерь с участием профессиональных тренеров и экспертов индустрии. По итогам проекта сильнейшие спортсмены получат контракты с крупнейшими клубами.

«Мы ежегодно проводим соревнования Школьной и Студенческой киберспортивных лиг. В них юные спортсмены могут сделать первые шаги по карьерной лестнице и получить свой первый соревновательный опыт. Довольно часто из этих лиг выходят уже опытные команды и самостоятельные игроки, которые потом хорошо показывают себя на крупных турнирах», — рассказал президент ФКС России.

Государство, по его словам, оказывает всестороннюю поддержку в деле развития киберспорта. Федерация находится в постоянном взаимодействии с Министерством спорта РФ и представителями Госдумы по вопросам выработки эффективных мер поддержки российских киберспортсменов. На уровне профильных думских комитетов и межфракционной депутатской рабочей группы прорабатываются меры государственной поддержки для киберспортсменов. В их число могут войти льготы по ипотечным кредитам и льготы при получении высшего образования, предоставление отсрочки от армии и создание специализированных киберспортивных рот.

В рамках разрабатываемого сейчас Госдумой комплексного пакета предложений по финансовой поддержке игровой индустрии не исключены также меры материального стимулирования и для представителей российского киберспорта. В частности, в рамках механизмов государственно-частного партнерства вполне возможны налоговые преференции и другие виды льгот.

Прогнозы на 2023 год, по ожиданиям Смита, положительные: «Компьютерный спорт будет не только планомерно разрастаться, но и видоизменяться. В основе киберспорта лежат видеоигры, а игровая индустрия сама по себе крайне переменчива и зависит от двух крайне важных факторов — технологий и трендов, — говорит он. — Стоит также отметить и заслуги российских разработчиков, которые продолжают выпускать достойные киберспортивные проекты — например, Standoff, Standoff 2 и Warface».

Смит уверен, что в ближайшее время подобных игр станет больше и Россия займет отдельное место в мировой разработке под киберспорт.

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Юлия Гараева