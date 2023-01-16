Сенатор Косачев назвал «неверной» постановку вопроса ЕК об отмене платы за полеты над территорией России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на заявление руководителя гендиректората по транспорту ЕК Хенрика Хололея о том, что России должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства над Сибирью, после снятия введенных из-за украинского кризиса ограничений.

В первую очередь Косачев подчеркнул, что сейчас нет никаких условий для обсуждения этого вопроса, так как воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний.

— А российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС... Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Косачев сообщил, что речь идет не о плате за право пролета, а о «так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», объяснил сенатор. Он рассказал, что такие соглашения заключены и действуют между российскими и зарубежными авиакомпаниями, осуществляющими рейсы через транссибирские маршруты.



— Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются в силу того, что платы за пролет они не касаются, — подчеркнул вице-спикер Совфеда.

Косачев также добавил, что кроме того, ни СССР, ни Россия не подписали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках упомянутой конвенции.

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Илина Хакимова