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Китайский автопроизводитель Chery подал заявки на регистрацию в России ряда товарных знаков

09:09, 17.01.2023
Китайский автопроизводитель Chery подал заявки на регистрацию в России ряда товарных знаков
Фото: en.wikipedia.org/Olaf Kosinsky

Китайский производитель автомобилей Chery Automobile Company Ltd подал в 2023 году в Роспатент заявки на регистрацию ряда товарных знаков на территории России, выяснило «Реальное время».

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Корреспонденты «Реального времени» обнаружили три свежие заявки от 11 января на регистрацию товарных знаков Omoda, Chery и EXEED.

Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания. По объемах продаж по итогам 2021 года компания входила в топ-10 — занимала 9-е место. За год она прожала 959 тысяч машин.

Основные типаы автомобилей Chery Automobile — внедорожники, седаны и микрофургоны. Компания основана в 1997 году.

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