«Нижнекамскнефтехим» стал победителем городского конкурса на лучшее новогоднее оформление

Фото: Альберт Муклоков

Парк нефтехимиков «Нижнекамскнефтехима» награжден дипломом победителя городского конкурса на лучшее новогоднее оформление, а также создание условий для зимних активностей и новогоднего настроения в течение новогодних каникул. Он стал самым посещаемым и получил высокую оценку, завоевав победу в номинации «Волшебное настроение».



Награду вручили сегодня на церемонии подведения итогов традиционного новогоднего конкурса. Среди победителей — промышленные предприятия, учреждения, организации города и района, сельские поселения.



— Хочется поблагодарить всех, кто принял активное участие в создании этого волшебного праздника, особой атмосферы — коллективы наших промышленных предприятий, организаций, жилищно-коммунальных служб, СТОС, работников управления культуры, сельские поселения, всех жителей — с вашей помощью и участием мы смогли сделать нашу территорию краше. Огромное всем спасибо! — поблагодарил участников глава НМР Рамиль Муллин.

«Нижнекамскнефтехим» единственное промышленное предприятие в городе, которое не только строит елочный городок на территории своего парка, но и каждый день новогодних каникул организует в нем различные мероприятия.

Настоящее новогоднее шоу по традиции состоялось в день открытия елочного городка. 29 декабря праздничная программа привлекла сотни горожан. Праздничное настроение и атмосферу создавали артисты анимационной группы «Куклы». Со сцены звучали поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. Праздничную атмосферу создавали артисты капеллы, коллектива «Остров танца Ибица», а также участники республиканского конкурса «Безнен заман».



Над созданием объектов изо льда трудились специалисты из Нижнекамска и Казани. Главным украшением новогодней площади стала зеленая красавица, высотой более двадцати метров. Праздничное убранство дополнили необычные арт-объекты и иллюминация по всему периметру парка.

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Во время новогодних каникул в Парке нефтехимиков с 3 января каждый день организовывались зимние забавы. Они были на любой вкус и возраст: катание на горках, на коньках, спортивные игры и соревнования. Посетители парка участвовали в снежной битве, играли в зимний футбол, соревновались в настоящем турнире богатырей.

Уличный театр «Небыляндия» приготовил для горожан программу «Зимние забавы», артисты театра «Чудики» — зажигательную дискотеку. Закружившись в новогоднем хороводе, маленькие и большие посетители парка вдоволь танцевали на «Вьюжной дискотеке», «Новогоднем карнавале» и танцевальной программе «Шире круг». Все это создавало праздничное, новогоднее настроение у горожан и гостей города.

Как результат, диплом «Нижнекамскнефтехиму» за победу в конкурсе за новогоднее оформление был вручен в номинации «Волшебное настроение».



Фото предоствалено ПАО «Нижнекамскнефтехим»