Ушел из жизни экс-глава Черемшанского района Татарстана и депутат Госсовета Минсагит Шакиров
В возрасте 74 лет ушел из жизни бывший руководитель Черемшанского района Татарстана, депутат Госсовета республики первого и второго созывов Минсагит Шакиров.
Он родился 1 июня 1948 года в селе Лашманка Черемшанского района ТАССР. Окончил Казанский сельхозинститут (1976 год) и Саратовскую высшую партийную школу (1983 год). Свою карьеру он начал в 1966 году в газете «Дуслык», где до 1968 года занимал должность литсотрудника.
- В 1968—1978 годах работал старшим специалистом, главным инженером машинно-мелиоративной станции Черемшанского района, начальником ПМК Минводхоза ТАССР.
- До 1981 года занимал должность второго секретаря Черемшанского райкома КПСС ТАССР, в 1983-м стал членом оргбюро по организации Новошешминского района ТАССР, затем до 1987-го трудился вторым секретарем местного райкома КПСС.
- В 1987 году он вернулся в Черемшанский район, перейдя на должность председателя райсовета. Далее с 1988 по 1990 год занимал должность первого секретаря райкома КПСС, а с 1990 до 2005 год — председатель Черемшанского райсовета.
- С 1990 по 1995 год был депутатом Верховного совета ТАССР. Кроме того, с 1991 по 2005-й являлся главой администрации Черемшанского района. Вместе с этим в 1995-м, а также с 2000 по 2004 год был депутатом Госсовета.
- С 2006 по 2010-й — глава Черемшанского района Татарстана. С 2010 по 2017-й — председатель Совета муниципальных образований.
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