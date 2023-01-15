«РИА Новости»: российские банки пока не планируют менять ставки по долгосрочным вкладам

Российские банки в большинстве своем не планируют в ближайшее время менять ставки по долгосрочным и среднесрочным вкладам. Об этом свидетельствуют данные опроса кредитных организаций, проведенного «РИА Новости».

Однако мнение экспертов о перспективности доходности этих продуктов разнится: есть ожидания как снижения ставок, так и небольшого повышения. Тем не менее кредитные организации утверждают, что пока не собираются пересматривать свои условия по вкладам.



— Можно ожидать разве что небольшой поворот кривой доходности — небольшое снижение коротких ставок и небольшое повышение длинных, — считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.



Он добавил, что рынок достаточно быстро «переваривает» избыток ликвидности, и уже в феврале все будет «освоено», поэтому банки не торопятся сейчас снижать ставки.



Фото: realnoevremya.ru

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин уверен, что, если сравнивать с декабрем, когда ставки по вкладам выросли из-за сезонных акций, в январе вполне вероятно незначительное снижение доходности вкладов.



— Ситуация с оттоком средств населения из банков стабилизировалась, период сезонных вкладов с повышенными ставками закончился, поэтому банки не будут повышать ставки по вкладам в январе, — такого мнения придерживается младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Надежда Караваева.

Отметим, что депозиты юрлиц росли в первом полугодии 2022 года, рассказала вице-президент, управляющий ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина. На фоне пиковых ставок в первом полугодии 2022 года предприниматели активно открывали вклады. Портфель привлеченных средств клиентов — юридических лиц ВТБ в Татарстане увеличился за 10 месяцев на 22%, до 107,8 млрд рублей. Темпы роста размещения средств на депозитных счетах в сегментах крупного бизнеса и малого и среднего бизнеса были примерно одинаковыми. Наиболее востребованы у предпринимателей Татарстана срочные депозиты с периодом размещения до одного года.



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Илина Хакимова