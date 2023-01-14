В новый российский стоп-лист включили главу МИД и начальника Генштаба Британии
В новый российский стоп-лист включили главу британского МИД Джеймса Клеверли и начальника Генштаба Великобритании Патрика Сандерса, об этом сообщает RT со ссылкой на МИД России.
Также в него попали: министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден и министр без портфеля Надим Захави.
Кроме того, в стоп-лист включили представителей руководства Стратегического командования британских ВС и Национального центра кибербезопасности.
12 января МИД России ввел персональные санкции против 36 британцев. В него вошли члены британского кабмина, представители силовых ведомств и журналисты.
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