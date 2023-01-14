Самолет Ту-214 в Казани выставили на продажу за 710 млн рублей

В России выставили на продажу самолет Ту-214 в Казани за 710 млн рублей, продажа осуществляется на бесплатном сайте объявлений.

Самолет рeализуется в рамках ФЗ 127 «О бaнкрoтствe». Продавец оставил просьбу ознакомиться с тем, что собой представляют торги по банкротству, прежде чем звонить.

Согласно документам на сайте «ГИС Торги», в настоящее время принимаются заявки — до 25 января. Торги запланированы на 2 февраля. Минимальная цена — 373,51 миллиона рублей.

Самолет находится на территории аэродрома «Борисоглебское» Казанского авиационного завода им. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с экс-президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым на самолете Ту-214 казанского производства.

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Маргарита Головатенко