В Татарстане 47 соцпроектов получили финансирование на 53,2 млн рублей

Социальные проекты НКО получили 6,3 млрд рублей от Фонда президентских грантов. Итоги первого в этом году конкурса по распределению грантов президента подвели 12 января на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.



От Татарстана финансирование получили 47 проектов на общую сумму — 53,2 млн рублей. Среди них: проект «Особый спорт — для особенных детей» — комплекс мероприятии для развития двигательной активности для детей с ментальными нарушениями; проект «Прикоснись к истории, осознай цену Победы!»; проект «К защите Родины будем готовы!» и др.

По решению Координационного комитета Фонд президентских грантов предоставит 81 региону на их собственную конкурсную поддержку НКО еще 2 млрд рублей. НКО получат свои гранты до конца месяца и с 1 февраля смогут приступить к реализации заявленных проектов.

Значительное число средств пойдет на поддержку семей участников спецоперации, реабилитацию раненых бойцов и патриотическое воспитание молодежи. Почти 500 млн рублей выиграли проекты, которые будут целиком реализованы в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

От НКО Приволжского федерального округа поступили 2,5 тысячи инициатив. Победил 441 проект, получивший финансирование на сумму 741 млн рублей. Наибольшее количество победивших НКО в Самарской области (74 проекта, 125 млн рублей), Нижегородской области (58 проектов, 125 млн рублей) и Башкирии (57 проектов, 55 млн рублей).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На заседании Координационного комитета утверждено положение об очередном конкурсе Фонда президентских грантов. Проекты на него можно будет подать с 1 февраля по 15 марта 2023 года.

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Маргарита Головатенко