Врачи рассказали, как без вреда для здоровья купаться в проруби
Купание в проруби — одна из традиций православного Крещения. Однако не для всех такая процедура станет безопасной. Врачи рассказали «Известиям Мордовии» о правилах купания в проруби.
В первую очередь, не следует заходить в холодную воду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Перенесшим вирусные инфекции также стоит отнестись к купанию с настороженностью — холод может усугубить ситуацию.
Раздеваться лучше всего снизу вверх, а одеваться — наоборот. Так грудная клетка окажется на холоде в последнюю очередь. Заходить в воду следует постепенно и купаться не более 1—2 минут. Нырять сразу и мочить голову не стоит — велик риск спазма сосудов и потери сознания.
— Не употребляйте алкоголь до или после купания — он увеличивает нагрузку на сердце и риск переохлаждения, — отмечают медики.
Выбирать место для крещенского купания также нужно внимательно — у водоема должны находиться медики и спасатели. После выхода необходимо хорошо вытереться полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай.
Крещение — православный праздник. Его отмечают ежегодно 19 января. В этом году он выпадает на четверг.
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