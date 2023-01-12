В казанском университете разработали мобильную печь для военнослужащих — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева разработали мобильный теплогенератор, чтобы помочь военнослужащим. Генератор 40 х 60 см разогревается до 170 градусов и может обогреть в среднем 6 кв. м. окопов и блиндажей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Главный конструктор мобильного теплогенератора, техник КНИТУ-КАИ Александр Осипов ставил перед собой две задачи: печь должна быть экономичной и недорогой. Так, одной двухлитровой бензиновой горелки хватает на 4 часа отопления, а стоит такая установка менее 5 тысяч рублей. Кроме того, теплогенератор не должен привлекать внимания, поэтому он работает без дыма.

— Горение все практически заканчивается в камере сгорания. На выходе у нас не дым, а тепловой след. Тепловой след не будет виден со стороны, — объяснил Осипов.

Первую партию печей собрали на средства, собранные кафедрой. Инициативу финансово поддержали в ООО УК «КЭР-Холдинг». Как пояснил генеральный директор УК Ильдар Сахабиев, в дальнейшем предполагается организация серийного производства таких печей.

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Маргарита Головатенко