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В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»

20:50, 12.01.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или после вакцинации может не хватить при штамме «кракен», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Новый подвариант омикрон-штамма COVID-19, получивший название «кракен», выявили в России. Он зафиксирован в Пензенской области, сообщил Роспотребнадзор в четверг.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ученый КФУ Альберт Ризванов рассказал о новом подварианте омикрон-штамма COVID-19, получившем название «кракен». По его мнению, этот штамм считается самым заразным вариантом коронавируса. Профессор отметил, что несмотря на заразность, «кракен» вызывает более легкое течение заболевания.

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Маргарита Головатенко
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