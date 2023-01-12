В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшим COVID-19 может не хватить иммунитета при «кракене»
Иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или после вакцинации может не хватить при штамме «кракен», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— Нужно быть осторожнее и нужно позаботиться о своем здоровье, — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Новый подвариант омикрон-штамма COVID-19, получивший название «кракен», выявили в России. Он зафиксирован в Пензенской области, сообщил Роспотребнадзор в четверг.
Ученый КФУ Альберт Ризванов рассказал о новом подварианте омикрон-штамма COVID-19, получившем название «кракен». По его мнению, этот штамм считается самым заразным вариантом коронавируса. Профессор отметил, что несмотря на заразность, «кракен» вызывает более легкое течение заболевания.
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