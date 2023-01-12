В ОЭЗ «Алабуга» планируют выпускать до тысячи беспилотников в год

Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с новым производством беспилотных летательных аппаратов и посетил центр практического обучения в особой экономической зоне «Алабуга». Информация опубликована на сайте главы республики.

— БПЛА могут решать задачи в области мониторинга лесных пожаров, аэрофотосъемки, поставки продукции, сельского хозяйства, охраны и наблюдения, инспекции инфраструктуры, развлечения и науки. В перспективе планируется выпускать до 1 тыс. единиц беспилотников в год, — дали комментарий в пресс-службе руководителя республики.

Также Рустаму Минниханову продемонстрировали опытное производство поддонов — центр по практическому обучению автоматизации. Основная цель проекта — обучить студентов образовательного центра «Алабуга — Политех» организации современных производств.

Фото: tatarstan.ru

— Отличительная черта производства — высокий уровень автоматизации, роботизации и интеграции промышленного оборудования с информационными системами управления предприятия. Это позволяет на базе опытного производства поддонов готовить высококвалифицированных специалистов, умеющих работать с автоматизированными производственными процессами, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что глава республики поддержал проекты по производству беспилотников и моторных лодок. Летательные аппараты будет производить ООО «Альбатрос», которое занимается этим с 2017 года. Сейчас предприятие планирует расширить площадь до 2,2 тыс. квадратных метров. В планах — создать до 400 рабочих мест.

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Айрат Назипов