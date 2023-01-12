Почти все прибывшие в Татарстан беженцы с Донбасса и Украины трудоустроены

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти все беженцы с Донбасса и Украины, прибывшие в Татарстан, трудоустроены либо на предприятиях республики, либо работают как самозанятые. Об этом сегодня сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова.

— Эта категория людей мотивирована на труд, и сегодня, приехав в Россию, они старались как можно быстрее устроиться, — сказала она. Зарипова добавила, что остались нетрудоустроенными только женщины в декретом отпуске и пенсионеры.

Точное количество беженцев в республике она не назвала.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным ООН, с 24 февраля по 3 января страны Европы в общей сложности приняли 7 915 287 беженцев с Украины. Больше всего украинских беженцев, как сообщает организация, приняла Россия (2 852 395 человек).

Далее в списке идут соседняя с Украиной Польша (1 553 707), Германия (1 021 667). В разы меньшее количество человек приняли Чехия (476 025), Италия (173 231), Испания (164 705), Великобритания (152 200), Болгария (148 451), Франция (118 994), Румыния (106 786), Словакия (105 205) и Молдавия (102 103).

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Луиза Игнатьева