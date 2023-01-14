Частный автопарк Татарстана снизился за три года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане к 2021 году количество собственных легковых автомобилей снизилось на 7,25% относительно показателей 2018 года, выяснило «Реальное время». Согласно статистике Татарстанстата, самая высокая численность собственных легковых автомобилей фиксировалась в 2018 году — 314,5 единицы на 1 000 человек населения. Примечательно, что годом ранее этот показатель достигал всего 293,1.

Снижение числа личных легковых автомобилей

Резкое снижение количества собственных авто произошло в 2019 году, когда их число достигало 287,8 штуки на 1000 человек населения. В последующие годы показатель возрастал. Однако изменения были не столь значительными.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

289 единиц личного легкового транспорта на 1 000 татарстанцев регистрировалось в 2020 году. За 12 месяцев их количество увеличилось на 0,9% — 291,7 автомобиля в 2021 году.

С 2023 года показатель будет лишь снижаться, считает региональный представитель «Федерации автовладельцев России» по Татарстану Рамиль Хайруллин. В беседе с «Реальным временем» он выразил мнение, что для восстановления авторынка после ухода иностранных брендов понадобится около двух лет.

Рост протяженности автомобильных дорог

Резкий рост протяженности автомобильных дорог в Татарстане наблюдался в 2021 году, когда она за 12 месяцев увеличилась почти на 1 000 километров, достигнув отметки 43,4 тысячи километров. При этом на протяжении 4 предшествующих лет таких кардинальных изменений не наблюдалось.

Годом ранее это значение составляло 42 617 километров. Стоит отметить, что с 2017 по 2020 года протяженность дорог увеличилась всего на 500 километров.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Чаще всего в 2021 году татарстанцы пользовались автобусами — за 12 месяцев на этом транспорте перевезли 221 миллион человек. Почти в 6 раз реже люди выбирали трамваи — 37,6 миллиона.

Метро за 2021 год приняло 27,8 миллиона пассажиров, а троллейбусы — 23 миллиона. Еще меньше граждан республики ездили на поездах — всего 7,2 миллиона человек.

Самым же непопулярным видом транспорта в 2021 году стал водный. Им воспользовалось меньше миллиона татарстанцев — всего четвертая его часть.

Рост производства грузовых автомобилей

С 2017 по 2019 года фиксировалось стабильное снижение производства грузовых автомобилей. Если за 2017 год регистрировалось 53 160 новых единиц, то к 2019-му их количество сократилось до 50 063.

Еще через год значение возросло на 1%, достигнув отметки в 50 628 автомобилей. Однако к показателям 2017 года вернуться не удалось.

Резкий рост производства грузовых автомобилей зафиксировался в 2021 году, когда это значение увеличилось на 27%. За 12 месяцев произвели 69 519 грузовиков.

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Елизавета Пуншева