В Башкирии ефрейтора, скрывающегося из-за нежелания участвовать в спецоперации, осудили на пять лет

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В соседней с Татарстаном Башкирии 24-летнего ефрейтора, который в прошлом году уклонился от прохождения военной службы из-за нежелания участвовать в специальной военной операции, приговорили к 5 годам колонии общего режима. Уфимский гарнизонный военный суд признал его виновным по ч. 5 ст. 337 Уголовного кодекса России.

— Судом установлено, что в мае 2022 года Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, не явился к месту службы. В сентябре 2022 года обвиняемый был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Приговор в законную силу на данный момент не вступил.



О начале специальной военной операции на Украине Путин объявил утром 24 февраля 2022 года, частичной мобилизации — 21 сентября. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

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Татьяна Демина