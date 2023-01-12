В Госдуме предложили учредить День развития России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Государственной думе предлагают установить День развития России. С просьбой поддержать идею вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Датой проведения Дня развития России предлагают день рождения конструктора Сергея Королева и физика Игоря Курчатова — 12 января. В этот день хотят проводить ежегодную общенациональную дискуссию о планах развития государства.

— В календаре государственных праздников и памятных дат до сих пор нет дня, который бы напоминал о необходимости развития творческого потенциала граждан страны. Сегодня представители разных возрастов и разных профессий желают высказать свои мнения, соображения по поводу того, какой будет их страна в будущем. Они хотят, чтобы государство их услышало, — обосновал необходимость Дня развития России Борис Чернышов.

Фото: duma.gov.ru (на снимке — Борис Чернышов)

По мнению депутата, День развития России может стать памятной датой, вдохновляющей молодежь на занятие наукой и благими делами, пишет «РИА Новости». Борис Чернышов рассчитывает, что в этот день будут определяться «ориентиры будущего с учетом мнений большого количества людей».

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня российской анимации. Он будет отмечаться 8 апреля.



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Татьяна Демина