«Краш, свэг, чилить и форсить»: россияне назвали свои любимые сленговые слова

64% россиян в возрасте от 14 до 25 лет чаще всего используют слово «форсить» (активно и быстро продвигать товар). Еще 63% не обходятся в своей речи без слова «краш» (человек, который очень нравится). Об этом говорится в результатах исследования контентной платформы «Дзен», сообщает ТАСС.

Аналитики выяснили, что не меньшей популярностью среди опрошенных пользуется выражение POV, которое означает «точка зрения» — его используют 57% опрошенных.

18% респондентов признались, что нередко используют слово «стэнить» — его говорят тогда, когда хотят выразить восторг или преданность чему-либо. Еще 16% опрошенных применяют в речи слово «симп» — если хотят выразить глубокие чувства по отношению к объекту обожания. Не обходятся россияне в своем лексиконе и без слов «свэг», «треш» и «чилл/чилить».

Фото: pixabay.com

Исследование показало, что в соцсетях россияне нередко пользуются словами man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside. Порой россияне для передачи своей точки зрения собеседнику в интернете используют выражения из популярных видео: «Ты не понимаешь, это другое», «На чилле, на расслабоне», «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое».

Также респонденты признались, что пользуются в соцсетях нестандартными сочетаниями эмодзи. Половина опрошенных заявила, что отправляют эмодзи плача, для того чтобы выразить любые глубокие чувства. Еще 46% часто в переписках ставят эмодзи клоуна. Таким образом один из оппонентов переписки пытается обозначить необдуманное, либо глупое действие.

Фото: pixabay.com

22% респондентов используют смайлик с глазами, чтобы продемонстрировать свой интерес к сообщениям. Не менее популярными эмодзи также является череп — такой смайл используют 15% опрошенных, отправляя его как альтернативу смеющемуся эмодзи.

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Антон Гаврилов