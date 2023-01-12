Россияне рассказали, какие лекарства покупали, чтобы избежать последствий новогоднего застолья

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко (архив)

Для того, чтобы избежать последствий новогоднего застолья, 20% россиян покупали средства, которые помогают улучшить пищеварение. Еще 8% закупали средства для снятия похмельного синдрома. Особой популярностью у россиян в преддверии Нового года пользовался «Парацетамол». Об этом стало известно в результате исследований сервиса «Сбер Еаптека»

Аналитики выяснили, что в декабре 2022 года продажи лекарственных средств для восстановления организма выросли на 44%. Особым спросом у граждан пользовались обезболивающие препараты. Их покупали в декабре на 90% чаще, чем в тот же период в 2021 году.

В топ городов-лидеров по покупкам обезболивающих вошли Санкт-Петербург (8%), Казань (3%), Новосибирск (2%), а также Нижний Новогород (2%).

Фото: pixabay.com

Также аналитики отметили, что особенно сильно спрос на средства для снятия алкогольного синдрома вырос в последнюю неделю 2022 года. В данный период россияне закупались лекарствами на 20% чаще, чем в предпоследнюю неделю декабря.

8 января заместитель директора по научной работе Московского НИИ психиатрии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Роман Ахапкин рассказал, что подготовка к первому рабочему дню позволит минимизировать стресс, вызванный выходом на работу после праздников.



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Антон Гаврилов