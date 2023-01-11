Компания Intel опровергла информацию о восстановлении своей деятельности в России

Американская компания Intel, являющаяся одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, сообщила, что вся ее деятельность в России все еще приостановлена. Об этом информирует ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Intel открыла доступ к загрузке лицензионного программного обеспечения (ПО) для своей продукции российским клиентам.

— В феврале и марте 2022 года Intel приостановила все поставки для пользователей в России и Белоруссии. В апреле 2022 года Intel объявила о приостановке всей своей деловой активности в России, — рассказали в пресс-службе компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, генеральным директором «дочек» Intel в России стал Олег Абашев. Сейчас он является главой «Интел А/О», а также возглавляет «Интел текнолоджис». С 9 ноября Абашев сменил на этом посту руководителя Наталью Галян.

В апреле прошлого года Intel приостановила свою деятельность в России в связи с ситуацией на Украине.



— Мы немедленно приостановили все деловые операции в России, — говорилось в сообщении.

В компании указали, что работают над вопросами поддержки своих сотрудников, в том числе 1,2 тысячи человек в России.



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Максим Кокунин