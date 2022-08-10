В Минстрое России отметили снижение цен на ряд стройматериалов

Сейчас в России наблюдается тенденция к снижению роста стоимости строительных материалов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

— Сегодня надо сказать, что идет некоторое снижение роста стоимости некоторых строительных ресурсов. Допустим, арматура в начале года стоила 57 тысяч — сегодня уже 44 тысячи, если без НДС, лист упал до 72 тысяч. Спецстали, которые применяются в большепролетных конструкциях и мостовых сооружениях, остались на прежнем уровне, дерево имеет тенденцию к снижению, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При этом такое снижение цен пока не соответствует тому, что было в первой половине 2020 года.

В апреле Файзуллин сообщал, что власти занимаются поиском новых поставщиков строительных материалов в Китае, Турции, Индии, Иране и других странах. Активное сотрудничество продолжается с Узбекистаном, Беларусью, Таджикистаном, Казахстаном и Туркменистаном. Он также добавил, что Минпромторг и Минэкономразвития осуществляют мониторинг потребностей строительного рынка. Например, спрос на цемент и металлопрокат покрывают отечественные производители.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), официально участвующего в мониторинге цен строительных ресурсов, Антон Глушков в июне сообщал, что с начала марта в России металл подешевел на 40%. Ситуация с ценами на строительные материалы по регионам разнится, но в целом тенденция повторяется — с начала года растет стоимость на все материалы.



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Татьяна Леухина