Пельменщица, мореплаватель и манимейкер: какие необычные профессии и вакансии искали в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году уфимцы пытались найти в интернете вакансию сладкоежки, а в Кемерово соискателей интересовала вакансия пельменщицы. Об этом стало известно в результате исследования сервиса «Авито Работа».

Помимо этого, оказалось, что жители Новосибирска пытались найти вакансию, связанную с работой на заводе мороженого. Калининградцы подыскивали профессию упаковщика шоколадок, а вот волгоградцы искали вакансию обжарщика семечек.

Помимо этого аналитики выяснили, что жители Томска стремились найти вакансии из сферы телеветеринарии. Немало запросов на поиск профессии было связано со сферой-диджитал. Так, жители Ростова-на-Дону хотели попробовать себя в роли дизайнера эмоций. Самарцы искали вакансию манимейкера. Доказательством тому служат запросы, которые вводили жители Самары. Чтобы найти необходимую вакансию, пользователи забивали в поисковике фразу «много зарабатывать».

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Жители Саратова стремились найти работу с помощью запроса «человек-идея». Иркутяне желали подобрать себе вакансию мыловара, а вот жительницы Москвы хотели попробовать свои силы в вакансии упаковщицы цветов из мыла. Волгоградцы пытались найти вакансию по профессии учителя тюркского языка.

Находились среди волгоградцев и приверженцы морской романтики, которые хотели устроиться на работу кальянщиком на море. Жители Екатеринбурга стремились найти работу, связанную со сборкой лодок. Однако больше всего вакансия, связанная с морскими просторами, влекла жителей Кемерово — там хотели устроиться на работу мореплавателем. Калининградцы пытались получить вакансию беллбоя — это сотрудник, который помогает постояльцам гостиниц и встречает их.

Напомним, в конце 2022 года стало известно, что Казань вошла в число городов с самым высоким зарплатным предложением для водителей и курьеров.



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Антон Гаврилов