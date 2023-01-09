СИБУР поддержит в Казани шесть социальных инициатив конкурса «Формулы хороших дел»

СИБУР подвел итоги восьмого грантового конкурса социальных инициатив. Поддержку компании получат 138 проектов, в их числе — инициативы шести казанских организаций. В 2022 году Казань впервые приняла участие в конкурсе программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

В число победителей вошли Казанский государственный театр юного зрителя, Межрегиональная автономная некоммерческая организация помощи онкологическим пациентам и членам их семей «Мы вместе — Без бергэ», Дворец культуры имени С. Саид-Галиева, Татарстанская республиканская организация Всероссийского общества охраны природы, государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», Региональный общественный фонд содействия охране окружающей среды имени А.И. Щеповских.

Несколько грантовых проектов направлены на развитие инклюзии, вовлечение людей с особенностями здоровья в активную общественную жизнь. Казанский государственный театр юного зрителя совместно с приглашенными специалистами РОО «Круг» (г. Москва) создаст театральную лабораторию «Пластико-когнитивный стиль в театре движения» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Задача этой инициативы — помочь ребятам найти формы и средства коммуникации друг с другом и с внешним миром.

Авторы проекта «Я люблю жить» создают модель инклюзивной поддерживающей среды для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких. В реабилитации будут применяться творческие практики, физические упражнения и психологические консультации.

Грантовую поддержку СИБУРа получит проходящий в Казани вот уже 15 лет фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» для людей с ОВЗ. Большая часть его участников — дети-сироты, воспитанники специализированных учреждений Татарстана. В рамках проекта состоится большой гала-концерт и будет снят фильм.

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» шесть дней будет работать инклюзивный лагерь для незрячих и слабовидящих детей. Ребята познакомятся с экспозицией Кремля, примут участие в мастер-классах, творческих занятиях, а в завершение вместе с родителями поделятся впечатлениями на музейном пикнике.

Финансирование получат также две важные экологические инициативы по сохранению флоры и фауны Татарстана. Грантовый проект «Питомник редких видов травянистых растений» направлен на расширение возможностей питомника для проращивания семян, подращивания рассады и интеграции в естественные биотопы растений, занесенных в Красную книгу. Авторы проекта «Возрождение Волжско-Камской популяции сокола-балобана» хотят помочь восстановить в Татарстане популяцию редкой птицы, которая сегодня оценивается в 244—336 пар.

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К участникам конкурса этого года предъявлялись особые требования. Помимо соответствия регламенту, высокой социальной значимости и актуальности для горожан, необходимо было учесть принципы экологичности и инклюзивности, разработанные компанией и рекомендованные к применению всем грантополучателям и партнерам. Такой подход позволил повысить качество и результативность заявленных проектов, а также их потенциальный вклад в повышение качества жизни людей.

— Мы стремимся к тому, чтобы наш грантовый конкурс позволял всем участникам не просто привлекать средства на реализацию своих идей, но и развивать важные навыки, компетенции, проектное мышление. Внедрение принципов экологичности и инклюзивности в деятельность некоммерческих организаций и бюджетных учреждений — это серьезный шаг к тому, чтобы сделать передовые практики повседневной нормой во всех городах и регионах нашего присутствия, — отметила Елена Снежко, менеджер, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Всего на конкурс поступило 590 заявок, из них 51 — от казанских организаций. Выбор победителей осуществляла конкурсная комиссия в составе представителей компании и внешних экспертов в Москве и регионах.

Полный список организаций-победителей по каждому городу опубликован на сайте программы «Формула хороших дел».