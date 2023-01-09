МИД КНР: «Мы готовы продолжать продвигать китайско-российские отношения»

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Информация опубликована на сайтах внешнеполитических ведомств России и Китая.

— Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня. Отмечено неприятие политики США и их сателлитов по установлению гегемонии в мировых делах, провоцированию с этой целью конфронтации в отношениях с Россией и Китаем, вмешательству в их внутренние дела, попыток Запада сдержать развитие наших стран путем введения санкций и другими нелегитимными методами, — сказано в публикации российского министерства.

Отмечается, что между Москвой и Пекином сформирован единый подход к фундаментальным проблемам мирового развития. Также отмечена успешная реализация планов по развитию Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь».

Фото: МИД России

В свою очередь в МИД Китая отметили, что отношения между двумя странами продолжают развиваться.

— Мы готовы работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого двумя главами государств, и продолжать продвигать китайско-российские отношения вперед, — сказал Цинь Ган Лаврову.

В завершение встречи Сергей Лавров пригласил Цинь Гана посетить Россию в удобное для него время.



Напомним, президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина приехать в Москву весной 2023 года. Об этом он сказал на переговорах с китайским лидером по видеосвязи в конце декабря прошлого года.

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Айрат Назипов